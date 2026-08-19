DAX 26.102 -0,1%ESt50 6.474 +0,1%MSCI World 4.971 -0,7%Top 10 Crypto 8,31 +0,2%Nas 26.290 -1,3%Bitcoin 55.499 -0,7%Euro 1,1600 +0,2%Öl 91,8 +0,8%Gold 4.356 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Deutscher Einzelhandelsumsatz im Juni höher als bisher angenommen

DOW JONES--Der Umsatz im deutschen Einzelhandel ist im Juni deutlich weniger stark gefallen als zunächst angenommen. Wie aus Daten der Bundesbank hervorgeht, sank der Umsatz gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent. Vorläufig war ein überraschend deutlicher Rückgang von 0,7 Prozent gemeldet worden. Die Prognose hatte auf minus 0,2 Prozent gelautet. Für das erste Quartal steht damit ein revidierter Zuwachs von 0,2 Prozent zu Buche. Das Statistische Bundesamt hatte bei der ersten Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von einer verhaltenen Entwicklung des privaten Verbrauchs gesprochen. Ausführliche BIP-Daten werden am 25. August veröffentlicht.

Werbung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 03:37 ET (07:37 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.