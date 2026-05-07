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Deutscher Einzelhandelsumsatz im Mai höher als erwartet

30.06.26 08:15 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Umsatz im deutschen Einzelhandel hat sich im Mai besser als erwartet entwickelt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg er gegenüber dem Vormonat preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,1 Prozent und lag um 1,8 (April: minus 0,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich eine monatliche Stagnation prognostiziert. Im April waren die Umsätze auf Monatssicht nach revidierten Angaben um 0,4 Prozent gesunken. Vorläufig war ein Plus von 0,1 Prozent gemeldet worden. Nominal stiegen die Umsätze um 1,0 Prozent auf Monats- und 3,2 (1,3) Prozent auf Jahressicht.

Auffällig war erneut die Entwicklung der Umsätze der Tankstellen infolge des Kriegs im Nahen Osten und der politischen Gegenmaßnahmen in Deutschland (Tankrabatt vom 1. Mai bis 30. Juni 2026): Kalender- und saisonbereinigt stiegen die Umsätze real um 3,5 Prozent und sanken nominal 1,8 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im März waren die Umsätze im Vergleich zum Vormonat noch real gesunken (minus 2,7 Prozent) und nominal gestiegen (plus 8,8 Prozent), im April sowohl real als auch nominal gesunken (minus 5,2 Prozent beziehungsweise minus 2,7 Prozent).

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg gegenüber dem Vormonat real 1,1 Prozent und nominal um 1,0 Prozent. Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln stieg der Umsatz real um 1,0 Prozent und nominal um 1,2 Prozent, und im Internet- und Versandhandel wurden Zuwächse von 3,4 und 3,6 Prozent verzeichnet.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 30, 2026 02:15 ET (06:15 GMT)