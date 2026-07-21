Deutscher Einzelhandelsumsatz Mai etwas niedriger als angenommen

21.07.26 08:30 Uhr

DOW JONES--Der Umsatz im deutschen Einzelhandel ist im Mai etwas niedriger gewesen als bisher angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, stieg er gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent. Vorläufig war ein Zuwachs von 1,1 Prozent gemeldet worden. Der vorläufig für April gemeldete Umsatzrückgang von 0,4 Prozent wurde auf 0,3 Prozent revidiert. In den Monaten April und Mai zusammen genommen ergibt sich ein Anstieg des Umsatzes gegenüber dem ersten Quartal von 0,1 Prozent.

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DJG/hab/ros

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July 21, 2026 02:31 ET (06:31 GMT)