Deutscher Einzelhandelsumsatz steigt im 2. Quartal um 0,3%

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der deutsche Einzelhandelsumsatz ist im Juni nach revidierten Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) etwas weniger als erwartet gestiegen, dürfte aber im zweiten Quartal aufgrund einer Revision des Mai-Werts weiterhin etwas zugelegt haben. Laut Destatis-Mitteilung stiegen die Umsätze im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,8 (bisher: 1,0) Prozent und gingen im Mai um 0,1 (0,6) Prozent zurück. Für April wurde ein Rückgang um 0,1 Prozent bestätigt. Für das zweite Quartal ergibt sich damit wie am 30. Juni vorläufig gemeldet ein Anstieg von gut 0,3 Prozent. Im ersten Quartal waren die Einzelhandelsumsätze um 0,4 Prozent gestiegen.

August 13, 2025 04:39 ET (08:39 GMT)