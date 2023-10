Deutscher Industrie-PMI niedriger als bisher angenommen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität in der deutschen Industrie ist im September etwas deutlicher als bisher angenommen geschrumpft. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg in zweiter Veröffentlichung auf 39,6 von 39,1 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 39,8 erwartet, was dem Niveau der ersten Veröffentlichung entsprach. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Die Fertigung wurde so stark gedrosselt wie seit fast dreieinhalb Jahren nicht mehr und auch die Neuaufträge gingen zwar abgeschwächt, aber erneut deutlich zurück. Darüber hinaus blickten die Hersteller pessimistischer in die Zukunft als zuletzt und kürzten entsprechend beim Personal, obgleich das Minus klein ausfiel", heißt es in der Veröffentlichung von S&P Global. Der Abwärtstrend bei den Einkaufs- sowie den Verkaufspreisen setzte sich demnach fort.

"Es gibt zaghafte Anzeichen dafür, dass die Talsohle in Sicht ist", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, die Daten.