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Deutscher Industrieumsatz sinkt Juni

DOW JONES--Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Juni gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ging er gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent zurück. Im Vergleich zum Vorjahresmonat war der Umsatz kalenderbereinigt 0,4 Prozent niedriger.

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Für Mai ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg von 0,2 (vorläufig: 1,8) Prozent gegenüber April. Die Revision habe sich aus einer Anpassung bei der Preisbereinigung ergeben, hieß es.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 06, 2026 02:28 ET (06:28 GMT)