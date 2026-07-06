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Deutscher Industrieumsatz steigt im Mai kräftig

DOW JONES--Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im Mai kräftig gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte er sich gegenüber dem Vormonat um 1,8 Prozent. Der für April vorläufig gemeldete monatliche Umsatzanstieg von 0,1 Prozent wurde bestätigt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz im Mai kalenderbereinigt um 4,2 Prozent höher.

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Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 06, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)

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