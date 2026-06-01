Deutscher Inlandstourismus im April etwas schwächer als im Vorjahr

DOW JONES--Das Tourismusgeschäft im Deutschland hat sich im April im Vergleich zum Vorjahr etwas abgeschwächt, nahm aber in den ersten vier Monaten des Jahres etwas zu. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 39,5 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das waren 3,1 Prozent weniger als im April 2025. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm um 3,9 Prozent auf 32,9 Millionen ab, die von Gästen aus dem Ausland stieg dagegen um 0,6 Prozent auf 6,6 Millionen.

Wer­bung Wer­bung

Im Zeitraum Januar bis April 2026 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 126,1 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,6 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 0,9 Prozent unter dem bisherigen Rekordwert von 127,2 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Jahr 2019. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2025 um 0,6 Prozent auf 104,8 Millionen und die von Gästen aus dem Ausland um ebenfalls 0,6 Prozent auf 21,3 Millionen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2026 02:33 ET (06:33 GMT)