Deutscher Pkw-Markt wächst im Dezember fast zweistellig

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Pkw-Markt ist im Dezember kräftig gewachsen. 311.394 Personenkraftwagen (Pkw) wurden neu zugelassen, 9,9 Prozent mehr als im Dezember 2019, wie das Kraftfahrtbundesamt mitteilte. In der Jahresbilanz stehen somit insgesamt 2,9 Millionen Neuwagen, das sind 19,1 Prozent weniger als 2019.

Bei allen deutschen Marken zeigte sich das Jahr 2020 rückläufig, welche bei Smart mit einem Minus von 67,3 Prozent am deutlichsten ausfiel, gefolgt von Opel (minus 32,3 Prozent) und Ford (minus 30,6 Prozent). Mit einem negativen Vorzeichen schloss die Neuzulassungsbilanz auch bei VW (minus 21,3 Prozent), Audi (minus 19,9 Prozent), Porsche (minus 16,3 Prozent), BMW (minus 13,7 Prozent), Mini (minus 11,7 Prozent) und Mercedes (minus 10,6 Prozent). Mit einem Anteil von 18,0 Prozent war VW in 2020 weiterhin anteilsstärkste Marke.

Bei den Importmarken zeigten sich im zurückliegenden Zulassungsjahr positive Entwicklungen bei Tesla (plus 55,9 Prozent) und Fiat (plus 0,2 Prozent).

Mehr als die Hälfte aller Neuzulassungen entfiel auf die Segmente SUVs (21,3 Prozent), Kompaktklasse (20,5 Prozent) und Kleinwagen (15,1 Prozent). Mit einem Anteil von 46,7 Prozent waren benzinbetriebene Pkw die am häufigsten gewählte Antriebsart, dieselbetriebene Pkw erreichten in der Jahresbilanz einen Anteil von 28,1 Prozent. Die alternativen Antriebsarten schlossen das Jahr 2020 fast ausschließlich mit positiven Vorzeichen ab. Fahrzeuge mit Hybridantrieb (plus 120,6 Prozent) erreichten einen Anteil von 18,1 Prozent. Elektro-Pkw (plus 206,8 Prozent) konnten einen Anteil von 6,7 Prozent ausweisen.

