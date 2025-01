Deutscher Sentix-Konjunkturindex Januar sinkt im Januar marginal

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex für Deutschland ist im Januar marginal gesunken. Wie Sentix mitteilte, geht der Index auf minus 33,3 (Dezember: minus 33,2) Punkte zurück. Der Index der Lagebeurteilung bleibt bei 50,8 Punkten, der Index der Erwartungen sinkt auf minus 13,8 (minus 13,5) Punkte. "Die Sentix-Daten signalisieren weiter, dass sich die deutsche Wirtschaft in einer Rezession befindet - und auch diese wohl so schnell nicht wieder verlassen wird", schreibt Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner in einer Mitteilung.

Der Konjunkturindex für den Euroraum sinkt auf minus 17,7 (minus 17,5) Punkte, wobei der Index der Lagebeurteilung auf minus 29,5 (minus 28,5) absackt und der Erwartungsindex auf minus 5,0 (minus 5,8) Punkte steigt. "Es ist eindeutig die Schwäche der wichtigsten Volkswirtschaft der Eurozone , Deutschland, welche jegliche Aufwärtsdynamik zunichtezumachen scheint. Wie ein Bleigewicht hängt die rezessive Konjunktur Deutschlands an der Eurozone", urteilt Hübner.

January 06, 2025 04:56 ET (09:56 GMT)