Deutscher Sparkassentag mit Scholz und Habeck beginnt

HANNOVER (dpa-AFX) - Beim Deutschen Sparkassentages werden am Mittwoch (9.30 Uhr) in Hannover Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet. Einer der ersten Redner wird Alt-Bundespräsident Joachim Gauck sein. Am zweiten Tag werden unter anderem Bundesfinanzminister Christian Lindner (FPD), CDU-Parteivorsitzender Friedrich Merz und die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde , in Hannover zu Gast sein. Beim Sparkassentag stehen unter anderem die Themen Inflation, der Ukraine-Krieg sowie der Ausbau erneuerbarer Energien im Vordergrund./mni/DP/jha