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Deutsches Aus für F126-Fregattenprogramm belastet Thales

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Thales S.A.
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Von Mauro Orru

DOW JONES--Der Stopp des F126-Fregattenprogramm durch die Bundesregierung trifft auch den französischen Thales-Konzern. Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern teilte mit, er müsse in ersten Jahreshälfte eine außerordentliche und weitgehend nicht zahlungswirksame Belastung von rund 450 Millionen Euro verbuchen. Diese Belastung entspreche den bereits bezahlten Kosten für das Projekt und werde den Nettogewinn in der ersten Jahreshälfte um etwa 350 Millionen Euro schmälern.

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Die niederländische Werft Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) war zunächst der Hauptauftragnehmer gewesen, und Thales einer der Subaunternehmer. Der Konzern kündigte an, eine Entschädigung für die im Rahmen des Projekts geleistete Arbeit einzufordern.

Trotz des Ergebnisbelastung erklärte Thales, dass sein Rüstungsgeschäft weiterhin von einer positiven Dynamik profitiere, und hob seine Ziele für den Auftragseingang und die Cash-Generierung im Jahr 2026 an. Der Konzern erwartet nun ein Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (book-to-bill ratio) von über 1,1 statt über 1,0 sowie eine Cash-Conversion-Rate zwischen 100 und 110 Prozent. Hier lag die Prognose bisher bei 95 bis 100 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2026 12:55 ET (16:55 GMT)

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DatumRatingAnalyst
20.11.25 Thales Kaufen DZ BANK
04.09.19 Thales kaufen DZ BANK
06.06.13 Thales kaufen Deutsche Bank AG
04.03.13 Thales kaufen J.P. Morgan
04.03.13 Thales halten Société Générale Group S.A. (SG)