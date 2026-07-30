DAX 25.442 -0,1%ESt50 6.286 +0,6%MSCI World 4.744 -1,2%Top 10 Crypto 8,39 +2,1%Nas 24.443 -1,7%Bitcoin 56.019 +0,5%Euro 1,1449 -0,1%Öl 91,5 +0,8%Gold 4.067 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Deutsches BIP steigt im zweiten Quartal um 0,2 Prozent

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2026 stärker als erwartet gewachsen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Schätzung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,2 Prozent und lag kalenderbereinigt um 0,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Quartalszuwachs von 0,1 Prozent und eine Jahreswachstumsrate von 0,6 Prozent prognostiziert.

Werbung

Die Konsumausgaben entwickelten sich im zweiten Quartal verhalten, die Investitionen gingen zurück, erklärte Destatis. Im ersten Quartal war das BIP auf Quartalssicht um revidiert 0,4 (vorläufig: 0,3) Prozent gewachsen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 04:06 ET (08:06 GMT)