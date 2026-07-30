Deutsches BIP steigt im zweiten Quartal um 0,2 Prozent

30.07.26 10:06 Uhr

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die deutsche Wirtschaft ist im zweiten Quartal 2026 stärker als erwartet gewachsen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Schätzung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,2 Prozent und lag kalenderbereinigt um 0,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Quartalszuwachs von 0,1 Prozent und eine Jahreswachstumsrate von 0,6 Prozent prognostiziert.

Werbung

Die Konsumausgaben entwickelten sich im zweiten Quartal verhalten, die Investitionen gingen zurück, erklärte Destatis. Im ersten Quartal war das BIP auf Quartalssicht um revidiert 0,4 (vorläufig: 0,3) Prozent gewachsen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 04:06 ET (08:06 GMT)