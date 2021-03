Hotels und Gaststätten fordern mutige Corona-Politik

Berlin (Reuters) - Die am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Branchen fordern vor den nächsten Beratungen von Bund und Ländern trotz steigender Infektionen eine Öffnungsperspektive und mehr Hilfen für zwangsweise geschlossene Betriebe.

"Was uns fehlt ist Pragmatismus und Mut", sagte der Vorsitzende des Hotelverbands IHA, Otto Lindner, am Donnerstag in Berlin. Deutschland müsse mehr Dinge ausprobieren, aus Fehlern lernen und technische Lösungen finden.

Bund und Länder beraten am Montag das nächste Mal über den weiteren Corona-Kurs und den für manche Branchen seit Anfang November geltenden Lockdown. Weitere Öffnungen gelten angesichts zuletzt deutlich steigender Infektionen nicht als wahrscheinlich. Mindestens eine Perspektive müsse es aber geben und dafür konkrete Kriterien definiert werden, sagte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga, Guido Zöllick. "Wenn die Politik dem Gastgewerbe erneut ein Sonderopfer abverlangt, damit andere Wirtschaftszweige sowie Schulen und Kitas geöffnet bleiben können, müssen die finanziellen Ausfälle entschädigt werden." Die Hilfen müssten aufgestockt und verlängert werden.

"Die Hotellerie kämpft ums nackte Überleben", sagte Lindner. Zöllick ergänzte, jeder vierte Betrieb denke konkret über eine Geschäftsaufgabe nach. "Die Kassen sind leer, die Rücklagen aufgebraucht." Die Corona-Hilfen der Regierung müssten auch schneller fließen, viele Unternehmen warteten immer noch auf die beantragten Gelder.

KEINE GRATIS-TESTS FÜR RESTAURANTBESUCHER GEPLANT

Öffnungen seien möglich, so die Verbände. "Hotels sind sicher", sagte Lindner. Er verwies auf eine Studie des Robert-Koch-Institus, die genau dies belege. Mehr Tests könnten Hotels und Gastronomen zudem helfen. Zöllick lehnte allerdings Gratis-Tests für alle Kunden ab. Das sei schwerlich praktikabel und im Außenbereich auch überzogen. Die Unternehmen seien bereit, ihre Mitarbeiter regelmäßig zu testen. Die Regierung stehe aber in der Pflicht, eine funktionierende Teststrategie zu entwickeln.

Nach dem Katastrophenjahr 2020 sind die deutschen Gastwirte auch mit einem dicken Umsatzminus ins neue Jahr gestartet. Die Erlöse der Branche lagen im Januar knapp 69 Prozent unter dem Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Während Gastronomen, die zumindest mit Außer-Haus-Dienstleistungen einige Einnahmen haben, knapp 63 Prozent einbüßten, mussten die Hoteliers sogar einen Rückgang von 84 Prozent wegstecken.

Auch der Einzelhandelsverband HDE forderte von der Politik einen Strategiewechsel. "Wir müssen jetzt die flächendeckende Öffnung des Handels angehen und das Impftempo erhöhen", sagte HDE-Lobbyist Stefan Genth. Die bisherigen Öffnungsschritte und deren Umsetzung in den Bundesländern seien enttäuschend.