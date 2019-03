Deutsches Milchkontor übernimmt Vertrieb von Alete

BREMEN (dpa-AFX) - Die große Molkereigenossenschaft Deutsches Milchkontor (DMK) übernimmt Marken und Vertrieb der Babynahrung Alete. Nach einer kartellrechtlichen Prüfung sei das Geschäft am Freitag wirksam geworden, teilte DMK in Bremen mit. Die Produktion der Gläschenkost und Säfte sei nicht Teil der Übernahme, sie bleibe beim Eigentümer Alete GmbH in Weiding in Bayern. Rund 25 Vertriebs- und Verwaltungsmitarbeiter der German Babyfood GmbH in Bad Homburg (Hessen) würden in die DMK übernommen.

Auch die Marke Milasan wechselt damit zum DMK. Angaben zum Preis der Übernahme wurden nicht gemacht. "Wir gehen für den Markt für Babynahrung in den kommenden Jahren von weiterem profitablem Wachstum aus", sagte Stefan Eckert, bei DMK verantwortlich für diesen Bereich. Die Übernahme der Marken Alete und Milasan ergänze das Sortiment. Zu DMK gehört bereits die Marke Humana, deren Produktionsstandort Strückhausen (Niedersachsen) derzeit für 145 Millionen Euro umgebaut wird.

Bei der Alete Gmbh ist der ehemalige Henkel-Manager Horst Jostock seit Jahresbeginn Alleingesellschafter. Das Deutsche Milchkontor ist nach eigenen Angaben viertgrößter Lieferant des deutschen Lebensmittelhandels. 2017 setzte das DMK 5,8 Milliarden Euro um./fko/DP/zb