DAX23.804 ±-0,0%Est505.926 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6700 +2,0%Nas22.903 +0,4%Bitcoin62.082 -0,2%Euro1,1725 ±0,0%Öl95,20 -1,3%Gold4.750 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Microsoft 870747 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Rüstungsaktien von Ukraine-Deal-Gerüchten gedrückt -- DroneShield, Software-Aktien, adidas, Lockheed Martin im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: FSD-System startet bald in Europa Tesla-Aktie: FSD-System startet bald in Europa
Trendwende bei Tesla-Konkurrent NIO-Aktie: Warum Jim Cramer jetzt auf Chinas E-Auto-Pionier setzt Trendwende bei Tesla-Konkurrent NIO-Aktie: Warum Jim Cramer jetzt auf Chinas E-Auto-Pionier setzt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsches Playmobil-Werk soll planmäßig Ende Juni schließen

11.04.26 07:35 Uhr

DIETENHOFEN (dpa-AFX) - Die Horst-Brandstätter-Group, Muttergesellschaft von Playmobil, will die Herstellung der berühmten Spielzeuge in ihrem einzigen deutschen Werk im mittelfränkischen Dietenhofen bis Ende Juni beenden. Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über die Gründung einer Transfergesellschaft und die Aufstellung eines Sozialplanes seien gegenwärtig in der "Endphase", sagte ein Firmensprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der im Februar angekündigte Prozess laufe planmäßig.

Kündigungen für die bisher 350 Mitarbeiter seien im gegenseitigen Einvernehmen bisher nicht ausgesprochen worden. "Unser klares Ziel ist es, den Beschäftigten im Rahmen einer Transfergesellschaft eine Perspektive über den 30. Juni 2026 hinaus zu ermöglichen und die Beschäftigten beim Übergang in neue Beschäftigungsverhältnisse aktiv zu unterstützen", betonte der Sprecher. Künftig werde die Produktion der Playmobil-Figuren an bereits bestehenden Unternehmensstandorten in Malta und Tschechien fortgeführt.

Die Horst-Brandstätter-Group hatte in den vergangenen Jahren schwere Zeiten durchschritten. Die Relevanz der Playmobil-Spielzeuge in den Kinderzimmern hat abgenommen. In wenigen Jahren büßte die Gruppe ein Drittel ihres Umsatzes ein.

Firmenchef Bahri Kurter hatte auf der Spielwarenmesse im Januar angekündigt, es könne eine Trendwende geschafft werden. Das Unternehmen versucht es im Jahr der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada unter anderem mit Playmobil-Figuren, die berühmte Fußballspieler darstellen sollen./dm/DP/zb