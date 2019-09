Deutsches Rettungsschiff "Eleonore" legt in Italien an - wird beschlagnahmt

Mailand (Reuters) - Die italienische Polizei hat das deutsche Rettungsschiff "Eleonore" beschlagnahmt, das nach Erklärung eines Notstands mit über 100 Flüchtlingen an Bord die sizilianische Küste angesteuert hat.

Man habe des Schiff sichergestellt, sagte ein Sprecher der zuständigen Finanzpolizei in Rom. Die Flüchtlinge sollten im Laufe des Tages von Bord gehen. Kapitän Claus-Peter Reisch hatte rund eine Woche auf See ausgeharrt, fuhr dann aber trotz eines Verbots in italienische Gewässer und steuerte den sizilianischen Hafen Pozzallo an. "Nach acht Tagen Warten auf einen sicheren Hafen, nach unzähligen Versuchen, Staaten davon zu überzeugen, sich um 104 Menschen zu kümmern, hat heute Nacht das Wetter entschieden", twitterte Reisch. "Ich musste aufgrund der lebensbedrohlichen Lage an Bord die 'Eleonore' zum Notfall erklären."

Italiens Innenminister Matteo Salvini hatte dem Schiff verboten, in italienisches Gewässer zu fahren. Dies ist Teil der strikten Flüchtlingspolitik von Salvinis weit rechts stehender Partei Lega.