Deutsches Wirtschaftswachstum verlangsamt sich 2022 deutlich

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Wirtschaftswachstum in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr wie erwartet deutlich verlangsamt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer ersten Schätzung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Prozent, nachdem es 2021 um 2,6 Prozent zugelegt hatte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Plus von 1,9 Prozent prognostiziert.

"Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine wie den extremen Energiepreiserhöhungen", sagte Destatis-Präsidentin Ruth Brand bei der Vorstellung der Zahlen. Im vierten Quartal hat das BIP nach Brandts Aussage voraussichtlich stagniert.

Der BIP-Rückgang im Jahr 2020 wurde auf 4,1 (bisher: 4,6) Prozent revidiert.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2023 04:18 ET (09:18 GMT)