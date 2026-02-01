DAX25.295 +1,2%Est506.104 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7000 +0,7%Nas22.881 +1,3%Bitcoin56.885 -0,1%Euro1,1820 -0,3%Öl69,39 +3,0%Gold4.998 +2,4%
Deutschland auf hoher Beamtenebene bei Friedensrat der USA zu Gaza

18.02.26 17:07 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland wird auf hoher Beamtenebene an der Zusammenkunft des Friedensrates von US-Präsident Donald Trump teilnehmen, bei der es um Milliardenhilfe für den Wiederaufbau des Gazastreifens gehen soll. Das wurde in Berlin vor der am Donnerstag geplanten Sitzung in der US-Hauptstadt Washington aus dem Auswärtigen Amt bekannt. Kritiker sehen Trumps Gremium als Konkurrenz zu den Vereinten Nationen.

Es wurde erwartet, dass der auch für den Gazastreifen zuständige Leiter der Politischen Abteilung 3 des deutschen Außenministeriums, Christian Buck, bei der Sitzung dabei sein wird. Offiziell hat Deutschland das Angebot von Trump zur Teilnahme an dem auf dessen Person zugeschnittenen Friedensrat nicht angenommen. Das soll sich trotz der Teilnahme von Buck im Zusammenhang mit dem Gazastreifen nicht ändern. Die Bundesregierung setzt auf die Vereinten Nationen (UN) als internationalen Konfliktlösungsmechanismus.

Trump hatte angekündigt, er wolle mit dem von ihm initiierten Friedensrat ein Milliardenpaket an humanitärer und Wiederaufbau-Hilfe für den Gazastreifen vorstellen. Mitgliedstaaten hätten mehr als fünf Milliarden Dollar (4,2 Milliarden Euro) zugesagt, schrieb der Republikaner kürzlich auf der Plattform Truth Social. Zudem stelle man Tausende Einsatzkräfte bereit, die die lokale Polizei unterstützen und in der Region für Stabilisierung sorgen sollen./bk/DP/men