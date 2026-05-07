DAX24.957 +0,2%Est506.047 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,33 -1,4%Nas25.839 +2,0%Bitcoin69.332 ±0,0%Euro1,1767 +0,1%Öl99,28 -2,6%Gold4.740 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Intel 855681 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün - Nikkei mit Kurssprung -- Rheinmetall mit deutlich höherem Gewinn im ersten Quartal -- SoftBank, Vonovia, Siemens Healthineers, Arm, IonQ im Fokus
Top News
Henkel-Aktie zieht kräftig an: Organisches Umsatzplus im ersten Quartal Henkel-Aktie zieht kräftig an: Organisches Umsatzplus im ersten Quartal
SDAX-Wert Vossloh-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vossloh Anlegern eine Freude SDAX-Wert Vossloh-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Vossloh Anlegern eine Freude
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutschland: Auftragseingang legt deutlich zu

07.05.26 08:20 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Kleiner Hoffnungsschimmer für die angeschlagene deutsche Industrie: Im März zog der Auftragseingang im Monatsvergleich um 5,0 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Plus von lediglich 1,0 Prozent gerechnet. Im Februar waren die Bestellungen in den Industriebetrieben im Monatsvergleich nur um 1,4 Prozent gestiegen, wie eine Revision vorheriger Daten ergab. Im Januar war der Auftragseingang gar um 11,1 Prozent gesunken. Die positive Entwicklung des Auftragseingangs im Verarbeitenden Gewerbe im März sei zu einem großen Teil auf den deutlichen Anstieg bei den Herstellern elektrischer Ausrüstungen zurückzuführen. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen war der Auftragseingang insgesamt um 5,1 Prozent höher als im Vormonat./la/zb