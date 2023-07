Deutschland blockiert Eurofighter-Lieferung an Saudi-Arabien

- von Andreas Rinke

Vilnius/Berlin (Reuters) - Deutschland wird in absehbarer Zeit keine Ausfuhrerlaubnis für die Lieferung von Eurofighter-Kampfflugzeugen an Saudi-Arabien erteilen.

Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch am Rande des Nato-Gipfels in Vilnius gesagt. "In dieser Legislaturperiode wird es keine Genehmigung für den Export von Eurofightern nach Saudi-Arabien geben", hieß es ergänzend in Regierungskreisen. Damit droht eine Verstimmung mit europäischen Partnern. Denn Großbritannien wollte Eurofighter an den Golf-Staaten liefern, brauchte dafür aber die Zustimmung der Bundesregierung, weil das Flugzeug in gemeinsamer Produktion gebaut wird.

In der Ampel-Koalition war seit Wochen über die Entscheidung gerungen worden. Hintergrund ist vor allem die Rolle Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) im Jemen-Krieg. Im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP festgelegt: "Wir erteilen keine Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter an Staaten, solange diese nachweislich unmittelbar am Jemen-Krieg beteiligt sind." Vor allem Grünen-Politiker hatten kritisiert, dass im Kanzleramt dennoch erwogen wurde, mit Blick auf die europäischen Partner eine Genehmigung zu erteilen.

Nun hat die Regierung einen Kompromiss gefunden: Einerseits betonte Scholz in Vilnius, dass sich die Lage in Jemen geändert habe. In einer schriftlichen "Verständigung" innerhalb der Bundesregierung, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, wird zudem eine Entspannungspolitik in der Region betont, die maßgeblich auf Initiative Saudi-Arabiens zurückgehe. "Das Königreich hält sich nach wie vor an die Bedingungen der Waffenruhe, die Anfang April 2022 ausgerufen wurde", wird aus dem Papier zitiert. Auch die VAE seien "nicht mehr unmittelbar am Jemen-Konflikt beteiligt".

Trotz dieser veränderten Einschätzung, der auch das Auswärtige Amt zustimmte, wird zugleich festgehalten, dass bis zum Ende des Jemen-Krieges Anträge auf Erteilung von Ausfuhrgenehmigungen für Saudi-Arabien zurückgestellt werden sollen. Hintergrund ist offenbar eine Vereinbarung in der Ampel-Regierung über ein Kompensationsgeschäft. Nach Informationen von Reuters plant die Bundesregierung, die Genehmigung für den Export mehrerer Militärtransportflugzeuge vom Typ Airbus A400M an die VAE zu geben. Darüber hatte auch die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Beide Flugzeugtypen werden vom europäischen Konzern Airbus gebaut - der Eurofighter gemeinsam mit den Konzernen BAE Systems und Leonard.

Der Streit über die Rüstungsexportpolitik innerhalb der Ampel ist damit aber nicht beendet. Denn Scholz selbst betonte in Vilnius die Bedeutung einer Abstimmung über die Rüstungsexportpolitik mit den europäischen Partnern. Es sei wichtig, hier eine Verständigung zu erreichen - "gerade wegen der Bedeutung, die zum Beispiel die Kooperationen haben, die wir bei verschiedenen Rüstungsprojekten in Europa haben", sagt er. "Da werden dann viele Entscheidungen getroffen werden können, etwa wenn es um den A400M geht", fügte er hinzu.

Die Tür für Militärlieferungen an Saudi-Arabien ist ab jetzt nicht mehr komplett geschlossen. Denn in dem "Verständigungs"-Papier heißt es: "Ausfuhrgenehmigungen für Gemeinschaftsprogramme mit Bezug Saudi-Arabien (auch aus Altverträgen, zu denen wir verpflichtet sind) werden nach Einzelfallbetrachtung... erteilt." Nötig seien Konsultationen mit Partnerländern über eine gemeinsame Risikobewertung. Dabei solle geprüft werden, ob es beim Einsatz des gemeinsam produzierten Rüstungsguts zu einer Verletzung des humanitären Völkerrechts kommen könnte - dies sprach offenbar gegen den Eurofighter. Es soll aber auch besprochen werden, ob die Verweigerung einer Ausfuhrgenehmigung negative Entwicklungen auslösen könne. Die Bundesregierung strebe zudem Konsultationen mit Saudi-Arabien und den VAE an.

