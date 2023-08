Deutschland: Bundesagentur veröffentlicht neue Arbeitsmarkt-Zahlen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Bundesagentur für Arbeit informiert am Donnerstag (9.55 Uhr) in Nürnberg über die Situation auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland im August.

Bereits im Juli war deutlich geworden, dass die schwache Konjunktur Spuren auf dem Arbeitsmarkt hinterlässt. Die Zahl der Arbeitslosen war auf 2,617 Millionen gestiegen. Das waren 62 000 mehr als im Juni und 147 000 mehr als im Vorjahr. Für die August-Zahlen wurden Daten berücksichtigt, die bis zum 14. August vorlagen.

Das vor wenigen Tagen veröffentlichte Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zeigt zudem: Die Aussichten auf dem deutschen Arbeitsmarkt haben den schlechtesten Stand seit 2020 erreicht./zk/DP/jha