Deutschland drängt in Brüssel auf schnelle Umsetzung des Klimapakets

BERLIN (Dow Jones)--Die neue Bundesregierung drängt zu einer schnellen Umsetzung des "Fit for 55"-Klimapakets und zur Stärkung des bestehenden europäischen Emissionshandels. Darauf machten sich Vertreter der neuen Regierung bei Umweltrat der Europäischen Union (EU) in Brüssel stark. Deutschland werde künftig beim Umweltrat mit dem Bundeswirtschaftsminister und der Bundesumweltministerin vertreten sein, sagten beide Häuser in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Bei dem Treffen am Montag ging es neben dem Klimapaket und der Reform des EU-Emissionshandels auch um die EU-Klimaschutzverordnung mit verbindlichen nationalen Treibhausgaszielen für die einzelnen Mitgliedstaaten, die EU-Verordnung zu Landnutzung, die CO2-Grenzwerte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sowie den Sozial-Klimafonds.

Mit dem "Fit for 55"-Paket will die Europäische Kommission das EU-Klimaziel einer Treibhausgas-Reduktion von 55 Prozent bis 2030 gegenüber 1990 erreichen.

"Aus unserer Sicht ist wichtig, dass wir beim Klimaschutz schnell Planungssicherheit schaffen. Wir sollten daher im kommenden Halbjahr möglichst große Fortschritte in den Verhandlungen zu den 'Fit for 55'-Dossiers erzielen", erklärte der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Patrick Graichen, der in Vertretung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an dem Treffen teilnahm.

Ziel sei, Klimaschutz und nachhaltigen Wohlstand zu schaffen. Dabei seien der European Green Deal und das "Fit for 55"-Paket ein zentrales Regelwerk, das den Weg frei macht für die Transformation der Wirtschaft und die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5-Grad, erklärte Graichen.

Außerdem sei ein EU-Emissionshandel mit einem Mindestpreis von 60 Euro pro ausgestoßener Tonne Kohlendioxid (CO2) ein zentrales Element, damit Deutschland wie geplant den Kohleausstieg schon bis 2030 erreichen könne. "Daher gilt es, den Emissionshandel auch und gerade mit Blick auf die EU-Klimaziele nochmals deutlich zu stärken", so Graichen.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke drängte auf dem Umweltrat bei der Diskussion um die europäische Batterie-Verordnung der EU-Kommission auf Klimafreundlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte auf allen Produktionsstufen.

"Batterien als zentrale Energiespeicher für erneuerbare Energien sind das Herzstück der Elektromobilität. Breit akzeptiert werden sie allerdings erst dann, wenn sie umwelt- und klimafreundlich sind und alle Eigenschaften transparent sind", sagte Lemke. Daher müsse das oberste Ziel der EU die konsequente Nachhaltigkeit über die Rohstoffe, die Produktion bis zum Recycling sein. Mit diesem Anspruch wolle man die EU-Batterieverordnung gestalten, so Lemke.

