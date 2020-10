Deutschland droht Niederlage vor EuGH wegen Lkw-Maut

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Europäische Gerichtshof (EuGH) urteilt am Mittwoch (9.30 Uhr) über die Berechnung der Lkw-Maut in Deutschland. Der Bundesrepublik droht vor dem höchsten europäischen Gericht eine Niederlage.

Geklagt hatte eine polnische Spedition. Sie fordert eine Rückzahlung deutscher Autobahnmaut aus den Jahren 2010 und 2011. Aus ihrer Sicht verstoßen die Mautsätze gegen die EU-Wegekostenrichtlinie. Wichtigster Streitpunkt sind dabei die Kosten für die Verkehrspolizei. Das Oberverwaltungsgericht Münster hatte den Europäischen Gerichtshof in diesem Musterprozess um Klärung mehrerer Fragen gebeten.

Der zuständige EuGH-Gutachter befand im Juni, dass es gegen EU-Recht verstößt, wenn auch die Kosten für die Verkehrspolizei bei der Maut angesetzt werden. Spielraum bei der Berechnung sieht er nicht. Seine Stellungnahme ist noch kein Urteil, doch oft folgen die obersten EU-Richter ihren Gutachtern.

Die Gesamteinnahmen aus der Lkw-Maut beliefen sich im vergangenen Jahr auf rund 7,5 Milliarden Euro. Knapp 50 Millionen flossen an die Kommunen. In Zeiten der Corona-Pandemie werden wegen einer geringeren Fahrleistung in diesem Jahr sinkende Einnahmen erwartet./blu/DP/fba