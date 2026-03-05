DAX23.955 -0,3%Est505.753 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7300 +0,5%Nas24.673 ±0,0%Bitcoin64.905 ±0,0%Euro1,1679 ±0,0%Öl122,3 +0,5%Gold4.593 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX startet tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- US-Leitzins wird nicht angetastet -- Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, Ölpreise, BASF, Volkswagen im Fokus
Top News
Ausblick: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Vor EZB-Leitzins-Showdown: DAX von neuem Ölpreis-Hoch deutlich ins Minus gedrückt Vor EZB-Leitzins-Showdown: DAX von neuem Ölpreis-Hoch deutlich ins Minus gedrückt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutschland: Einfuhrpreise steigen erstmals seit einem Jahr - Energie treibt

30.04.26 08:41 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im März wegen des Ölpreisschock in Folge des Iran-Kriegs unerwartet stark gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Einfuhrpreise um 2,3 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Es ist der erste Anstieg im Jahresvergleich seit einem Jahr. Zuvor hatten günstigere Energiekosten die Importpreise immer wieder belastet.

Im Februar und Januar waren die Importpreise noch jeweils um 2,3 Prozent gesunken. Analysten hatten wegen der Folgen des Iran-Kriegs und der Sperrung der Straße von Hormus für Transporte für Öl und Gas mit einem Anstieg der Importpreise gerechnet. Sie waren im Schnitt aber nur von einem Zuwachs um 1,6 Prozent ausgegangen. Im Vergleich zum Vormonat legten die Einfuhrpreise um 3,6 Prozent zu und damit so stark wie Analysten erwartet hatten.

Den größten Einfluss auf die Gesamtentwicklung hatte der Anstieg der Preise für Vorleistungsgüter und für Energie. Besonders stark hat sich der Krieg im Nahen Osten auf die Erdöl- und Mineralölpreise ausgewirkt. Hier meldete das Bundesamt bei den Importen von Mineralölerzeugnissen einen Preisanstieg um 41,6 Prozent und bei Erdöl um 24,6 Prozent. Auch Strom war teurer.

Zudem lagen die Preise für importierte Düngemittel deutlich über denen von März 2025, heißt es in der Mitteilung. Hier handelt es sich um Auswirkungen der Kriegshandlungen im Iran und im Nahen Osten, die die Düngemittelpreise deutlich ansteigen ließen.

Die Einfuhrpreise beeinflussen tendenziell auch die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik ausrichtet./jkr/la/jha/