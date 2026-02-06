DAX25.105 +0,1%Est506.051 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2400 +0,7%Nas26.973 +0,2%Bitcoin62.637 -0,9%Euro1,1665 +0,1%Öl94,02 +2,2%Gold4.503 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 ServiceNow A1JX4P Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Sandisk A411ZM Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor ruhigem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich grün -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Union kritisiert adidas wegen WM-Kindertrikot -- Siemens Energy, LG im Fokus
Top News
DAX vor stabilem Start in den Juni - Rekordhoch bleibt am Montag weiter im Blick DAX vor stabilem Start in den Juni - Rekordhoch bleibt am Montag weiter im Blick
Webinar: Die UMBRELLA-Strategie einfach erklärt - so funktioniert das Hypervation-Prinzip Webinar: Die UMBRELLA-Strategie einfach erklärt - so funktioniert das Hypervation-Prinzip
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutschland: Einzelhandelsumsatz sinkt - allerdings nicht so stark wie erwartet

01.06.26 08:42 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Umsatz im deutschen Einzelhandel ist im April unter anderem wegen schwacher Geschäfte an den Tankstellen erneut gesunken. Mit einem um Kalender-, Preis- und Saisoneffekte bereinigten Rückgang von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat fiel das Minus aber etwas niedriger aus, als Experten erwartet hatten. Diese hatten damit gerechnet, dass der Umsatz im Einzelhandel im April im Montagsvergleich real um 0,5 Prozent sinkt. Zudem fiel der Rückgang im März nicht ganz so hoch aus wie zunächst gemeldet. Im April gingen die Umsätze an Tankstellen infolge des Kriegs im Nahen Osten im Monatsvergleich um 4,0 Prozent zurück. Zuwächse verzeichneten dagegen die Lebensmittel-Einzelhändler./zb/stw