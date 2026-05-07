DAX24.835 +0,9%Est506.280 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7500 -0,6%Nas25.820 +2,1%Bitcoin52.138 -1,0%Euro1,1398 -0,2%Öl72,59 +0,1%Gold4.036 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Straße von Hormus im Blick: DAX fester -- Asiens Börsen mehrheitlich grün -- TUI, DroneShield, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall im Fokus
Top News
MANGOS statt Mag 7: Diese sechs Aktien sollen die KI-Ära prägen MANGOS statt Mag 7: Diese sechs Aktien sollen die KI-Ära prägen
SDAX-Wert Adtran Networks SE-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Adtran Networks SE-Dividende SDAX-Wert Adtran Networks SE-Aktie: Auf dieser Höhe bewegt sich die Adtran Networks SE-Dividende
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutschland: Einzelhandelsumsatz steigt unerwartet - Tankstellen mit realem Plus

30.06.26 09:08 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Umsatz im deutschen Einzelhandel hat im Mai überraschend zugelegt. Das Statistische Bundesamt meldete am Dienstag in Wiesbaden ein um Kalender-, Preis- und Saisoneffekte bereinigtes Plus (real) von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat.

Experten hatten mit einer Stagnation gerechnet. Für April revidierte das Bundesamt den gemeldeten leichten Rückgang beim Umsatz im Einzelhandel etwas nach unten. Der Wert beträgt nun minus 0,4 Prozent.

Infolge des Kriegs im Nahen Osten und der politischen Gegenmaßnahmen in Deutschland (Tankrabatt vom 1. Mai bis 30. Juni 2026) stiegen die Umsätze der Tankstellen demnach zwar im Mai real um 3,5 Prozent gegenüber April. Nominal, also nicht preisbereinigt, aber fielen sie um 1,8 Prozent./la/stk