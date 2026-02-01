DAX25.081 +0,2%Est506.080 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 +3,4%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.906 +1,8%Euro1,1758 -0,1%Öl71,49 -0,6%Gold5.039 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Airbus 938914 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen im Minus -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Baidu -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- BioNTech, Moderna, Bayer, Airbus, thyssenkrupp im Fokus
Top News
Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf? Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: Das beträgt die Infineon-Dividendenausschüttung DAX 40-Titel Infineon-Aktie: Das beträgt die Infineon-Dividendenausschüttung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutschland/Erdgas und Strom günstiger: Erzeugerpreise sinken überraschend stark

20.02.26 08:32 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Angesichts deutlich niedriger Energiekosten hat sich in Deutschland der Rückgang der Erzeugerpreise unerwartet beschleunigt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, fielen im Januar im Jahresvergleich um 3,0 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Die Erzeugerpreise sanken damit den elften Monat in Folge und so stark wie seit April 2024 nicht mehr. Analysten waren im Schnitt von einem Rückgang um 2,2 Prozent ausgegangen, nach minus 2,5 Prozent im Dezember.

Wer­bung

Auch im Monatsvergleich gab es eine Überraschung: In dieser Betrachtung fielen die Erzeugerpreise im Januar um 0,6 Prozent, während Analysten im Durchschnitt ein leichtes Plus erwartet hatten.

Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte misst die Entwicklung der Preise im Bergbau, im Verarbeitenden Gewerbe sowie in der Energie- und Wasserwirtschaft für Produkte von Herstellern - bevor diese in den Handel kommen. Die Erzeugerpreise wirken sich daher auch auf die Verbraucherpreise aus.

Im Januar wurden die Erzeugerpreise erneut stark von Kosten für Energie beeinflusst. Diese war 11,8 Prozent billiger als ein Jahr zuvor. Den stärksten Einfluss auf die Jahresrate hatten die Preisrückgänge bei Erdgas mit einem Wert von 13,7 Prozent. Auch elektrischer Strom kostete deutlich weniger, während Fernwärme nur etwas günstiger war./la/mis