Deutschland erhält am Samstag die ersten Biontech-Impfdosen

BERLIN (AFP)--Nach der Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech und Pfizer in der EU soll Deutschland am Samstag eine erste Lieferung des Mittels erhalten. An diesem Tag würden 151.125 Impfdosen geliefert, teilte die Berliner Senatsverwaltung für Gesundheit am Montagabend mit. Darüber habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Gesundheitsministerkonferenz der Länder informiert. Am 28. Dezember sollen demnach 521.625 Dosen geliefert werden und am 30. Dezember dann 672.750. In der ersten Kalenderwoche 2021 sollen 672.750 weitere Impfdosen folgen.

Spahn bekräftigte, dass die Impfungen am kommenden Sonntag beginnen. Bis Ende des laufenden Jahres würden mehr als 1,3 Millionen Impfdosen an die Bundesländer ausgeliefert und an die Impfzentren verteilt, erklärte Spahn auf Twitter. Im Januar würden jede Woche "mindestens weitere 670.000 Dosen ausgeliefert". Die EU-Kommission hatte dem Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer am Montagabend eine bedingte Marktzulassung erteilt. In Deutschland sollen als erstes Menschen ab 80 Jahren sowie Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen geimpft werden.

