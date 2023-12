Deutschland: Erzeugerpreise für Agrarprodukte weiter gesunken

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte in Deutschland sind den siebten Monat in Folge gesunken. Landwirte erhielten im Oktober für ihre Waren im Schnitt 14,5 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Hauptgrund für die Entwicklung ist weiter ein Basiseffekt, wie die Statistiker erläuterten: 2022 waren die Agrarpreise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine extrem stark gestiegen. Zum Vormonat September wurde ein Rückgang von 1,7 Prozent errechnet.

Die Preise für pflanzliche Produkte lagen im Oktober um 17,5 Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. Sie sanken innerhalb eines Jahres damit etwas stärker als die Preise für tierische Erzeugnisse (minus 12,6 Prozent)./mar/DP/jha