Deutschland: Exporte der Elektroindustrie wachsen - erstes Plus seit 6 Monaten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Elektro- und Digitalindustrie hat im Januar erstmals seit sechs Monaten ihre Exporte wieder gesteigert. Die Ausfuhren wuchsen um 0,3 Prozent gemessen am Vorjahresmonat auf 20,8 Milliarden Euro, wie der Branchenverband ZVEI am Dienstag in Frankfurt mitteilte. "Getragen wurde der jüngste Anstieg dabei in erster Linie von einem wieder anziehenden China-Geschäft, das sich im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Fünftel erhöhte", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. Auch die Exporte nach Frankreich wuchsen den Angaben zufolge, während jene in die USA zurückgingen.

Bei den Importen elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse nach Deutschland hat sich die Schwächephase dagegen fortgesetzt. Die Einfuhren schrumpften im Januar um 7,2 Prozent auf 21,3 Milliarden Euro. Der Abwärtstrend hält seit August 2023 an.

Im vergangenen Jahr hatte die deutsche Elektro- und Digitalindustrie ihre Exporte trotz eines schwachen zweiten Halbjahres leicht gesteigert auf 253,8 Milliarden Euro. Mit einem Umsatz von rund 225 Milliarden Euro und etwa 912 000 Beschäftigten im Jahr 2022 zählt die Elektro- und Digitalindustrie zu den größten Industriebranchen in Deutschland./als/DP/jha