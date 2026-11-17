BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland stellt weitere 300 Millionen Dollar für US-Rüstungslieferungen an die Ukraine bereit. Wie Verteidigungsminister Boris Pistorius am Rande eines EU-Treffens in Brüssel ankündigte, sollen mit den umgerechnet etwa 273 Millionen Euro insbesondere Lenkflugkörper für die Flugabwehrraketensysteme vom Typ Patriot gekauft werden.

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Deutschland werde zudem wie bereits angekündigt Flugabwehrsysteme vom Typ Iris-T, neue Radare für das Luftlagebild sowie Munition für F-16-Kampfjets und Drohnen bereitstellen, sagte der SPD-Politiker. Darüber hinaus arbeite man daran, Iris-T-Raketen für Luftverteidigungssysteme vom Typ Nasams nutzbar zu machen.

Unterstützung ist keine Charity-Veranstaltung

Die Notwendigkeit der Unterstützung erklärte Pistorius mit dem fortgesetzten russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den damit verbundenen Gefahren auch für Westeuropa. "Die Unterstützung der Ukraine ist keine Charity-Veranstaltung", sagte der SPD-Politiker. Es gehe hier nicht nur um Solidarität und die Unterstützung eines angegriffenen Landes, sondern auch um die Sicherheit von Europa und darum, den russischen Präsidenten Wladimir Putin aufzuhalten und in die Schranken zu weisen.

"Die Ukraine steht vor einem besonders harten Winter", sagte Pistorius. Russland werde damit fortfahren, insbesondere in den ukrainischen Großstädten die Infrastruktur für Wasser-, Strom- und Energieversorgung zu zerstören. Wie bei den beiden Angriffen auf zwei Brücken in der Nacht von Montag auf Dienstag zu sehen gewesen sei, gehe es aber auch darüber hinaus. "Russland intensiviert seine Angriffe aus der Luft, da es auf dem Gefechtsfeld nicht vorankommt", kommentierte Pistorius.

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US- Rüstungsindustrie profitiert

Die neuen Rüstungsgüter für die Ukraine werden nach Angaben von Pistorius über die sogenannte Purl-Initiative zur Verfügung gestellt werden. Sie sieht vor, dass Unterstützer der Ukraine den Kauf von US-Rüstungsgütern finanzieren. Purl steht für "Prioritised Ukraine Requirements List" (Priorisierte Bedarfsliste für die Ukraine).

Die Initiative war gestartet worden, um Forderungen von US-Präsident Donald Trump nachzukommen. Dieser ist der Ansicht, dass die USA in der Vergangenheit einen deutlich zu großen Anteil an der Ukraine-Unterstützung hatten, und will nun, dass die anderen Alliierten für weitere US-Militärhilfen zahlen.

Deutschland sagte nach Angaben von Pistorius nun zum fünften Mal in Rahmen der Initiative Geld zu. Es fließt in ein Paket, das gemeinsam mit Norwegen geschnürt wurde./aha/DP/mis