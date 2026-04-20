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Deutschland fordert Iran zu Verhandlungen mit USA auf

21.04.26 11:44 Uhr

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Bundesregierung fordert von der politischen Führung in Teheran ein Eingehen auf das Gesprächsangebot der USA. "Wir rufen den Iran jetzt dringend dazu auf, nach Islamabad zu kommen und konstruktiv mit den Vereinigten Staaten von Amerika zu verhandeln", sagte Außenminister Johann Wadephul am Rande eines Treffens mit EU-Kollegen in Luxemburg. Der Krieg gehe bald in den dritten Monat und man haben ein Interesse, dass der Konflikt rasch gelöst werden könne.

Wadephul kritisierte zudem die iranische Blockade der Meerenge zwischen dem Iran und der Arabischen Halbinsel. "Wir fordern den Iran dazu auf, die freie und sichere Schifffahrt durch die Straße von Hormus unverzüglich wiederherzustellen", sagte er. Als Europäer teile man dieses Ziel mit den Partnern am Golf und stehe bereit, nach Ende der Auseinandersetzung die Lage abzusichern./aha/DP/jha