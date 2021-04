Deutschland, Frankreich und Ukraine beraten über Konflikt im Donbass

PARIS (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel nimmt am Freitag an Gesprächen über die Situation in der Ostukraine teil. Gemeinsam mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj trifft sie sich am Nachmittag (15.00 Uhr) zu einer Videokonferenz, wie es aus Élyséekreisen hieß. Frankreichs grundsätzliches Ziel sei es, den Waffenstillstand aufrechtzuerhalten. Auch solle diskutiert werden, welche Fortschritte es beim Finden einer politischen Lösung des Konflikts gebe.

Angesichts eines starken russischen Truppenaufmarsches entlang der Grenze zur Ukraine wächst derzeit die Sorge, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine erneut mit blutigen Kämpfen aufflammen könnte. Der Krieg hat dazu geführt, dass seit knapp sieben Jahren Teile der ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk entlang der russischen Grenze von moskautreuen Separatisten kontrolliert werden. Mehr als 30 000 Menschen starben dort bisher nach UN-Angaben.

Aus Frankreich hieß es dazu, man beobachte die Entwicklung sehr aufmerksam und sei über die steigende Zahl an Verstößen gegen die Waffenruhe beunruhigt. Bereits vor der Videokonferenz wollen Macron und Selenskyj zu einem Zweiergespräch zusammenkommen. Dieses war Élyséekreisen zufolge bereits seit Längerem in Planung. Inhaltlich soll es neben dem Konflikt im Donbass um wirtschaftliche Themen und die Beziehung der Ukraine zur Europäischen Union gehen./rbo/DP/nas