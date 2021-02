Deutschland gibt international weitere 1,5 Mrd Euro zur Corona-Bekämpfung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland leistet einen zusätzlichen Beitrag in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zum internationalen Kampf gegen Covid-19. Das gab Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nach einer Konferenz der Staats- und Regierungschefs der Gruppe der sieben führenden Industrieländer (G7) bekannt. "Wir stehen an der Seite der ärmsten Länder. Deutschland stellt weitere 1,5 Milliarden Euro für Covax, WHO und andere zur Verfügung", erklärte Scholz. "Damit erhöhen wir alleine die internationalen Mittel für Impfstoffe, Medikamente und Tests um über 30 Prozent. Nur mit Impfschutz überall auf der Welt sind wir sicher."

Scholz' Ministerium erklärte, der Access to Covid-19 Tools Accelerator (ACT-A) der Weltgesundheitsorganisation WHO und anderer Organisationen diene der Entwicklung, Produktion und gerechten Verteilung von Impfstoffen, Therapeutika und Diagnostika für Covid-19. Ziel sei es, weltweit 2 Milliarden Impfstoffdosen durch die Impfstoffinitiative Covax bereitzustellen. Der ACT-A habe bislang Finanzierungen in Höhe von rund 5 Milliarden Euro eingeworben, Deutschland sei bislang drittgrößter Geber mit einem Beitrag von 600 Millionen Euro gewesen. Die neuen 1,5 Milliarden Euro kämen zusätzlich dazu.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2021 10:21 ET (15:21 GMT)