DAX24.593 -0,1%Est506.077 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1100 -0,5%Nas25.930 +0,9%Bitcoin54.718 +0,1%Euro1,1542 +0,1%Öl93,00 -1,2%Gold4.326 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 BASF BASF11 Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Angriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: DAX stabil -- Asiens Börsen weitgehend erholt -- OpenAI beantragt Börsengang -- Inno Holdings, Nordex, GSK, Nuvalent im Fokus
Top News
Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX pendelt um Nulllinie Unsichere Lage im Nahost-Konflikt bleibt: DAX pendelt um Nulllinie
AstraZeneca-Aktie gibt ab: GLP-1-Abnehmpille nimmt frühe Hürden auch bei Diabetes AstraZeneca-Aktie gibt ab: GLP-1-Abnehmpille nimmt frühe Hürden auch bei Diabetes
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutschland gibt Kampfflugzeugprojekt mit Frankreich auf

09.06.26 09:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
175,58 EUR -0,46 EUR -0,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Dassault Aviation SA
291,40 EUR -11,60 EUR -3,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Bertrand Benoit und Alistair MacDonald

DOW JONES--Deutschland hat sich aus einem ins Stocken geratenen Tarnkappenflugzeug-Projekt mit Frankreich und Spanien zurückgezogen. Dessen mangelnder Fortschritt ist zu einem Symbol für die Hürden geworden, mit denen Europa beim Wiederaufbau seiner Streitkräfte konfrontiert ist, während die USA ihre Präsenz auf dem Kontinent reduzieren.

Berlin werde den Bau und die Bestellung des Flugzeugs nicht weiter verfolgen, sagte ein hochrangiger Vertreter der Bundesregierung. Zuvor war es nicht gelungen, einen Streit zwischen Airbus und Dassault Aviation darüber beizulegen, wer die Führung bei der Entwicklung übernehmen soll.

Der deutsche Rückzug überraschte französische Vertreter, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Paris hatte lange die Ansicht vertreten, dass die Regierungen hinter dem Projekt mehr Druck auf die Rüstungsunternehmen ausüben müssten. Nur so könnten diese kooperieren und das Projekt vorantreiben.

Das Büro von Präsident Emmanuel Macron teilte mit, Frankreich werde sein Militär und seine Hersteller weiterhin ermutigen, bei ehrgeizigen europäischen Projekten zusammenzuarbeiten. Diese Projekte dienten den Sicherheitsinteressen des Landes.

Deutschland geht davon aus, dass Berlin und Paris weiterhin an anderen Aspekten des Projekts arbeiten werden. Dazu gehört die sogenannte "Combat Cloud". Dies ist ein durch künstliche Intelligenz gesteuertes System, das die zukünftigen Flugzeuge mit Drohnenschwärmen und anderen Waffen vernetzt.

Die französischen und deutschen Verteidigungsministerien sollen sich im Juli treffen. Dabei soll ein Fahrplan für die künftige Verteidigungszusammenarbeit entwickelt werden. Dieser basiere auf einer begrenzten Anzahl relevanterer und realistischerer Projekte, fügte der deutsche Vertreter hinzu.

Das Future Combat Air System (FCAS) sollte die Antwort der drei Länder auf die neuesten US-amerikanischen, chinesischen und russischen Tarnkappenflugzeuge sein. Es sollte eine Lücke in den europäischen Arsenalen schließen und möglicherweise die Fähigkeiten der amerikanischen F-35 übertreffen.

Stattdessen ist es zum prominentesten Beispiel dafür geworden, wie Europa zeitweise damit kämpft, seine Militärausgaben in eine kohärente Anstrengung umzuwandeln. Diese Ausgaben gehören zu den höchsten einer verbündeten Staatengruppe weltweit. Dennoch fällt es schwer, daraus ein Ergebnis zu erzielen, das mehr ist als die Summe seiner Teile.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2026 03:14 ET (07:14 GMT)

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
05.06.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.06.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
13.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.06.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
26.05.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
13.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08.05.2026Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.06.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
08.05.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
29.04.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
21.04.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen