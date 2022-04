Deutschland gibt schrittweise kleinen Teil der Rohölreserve frei

Deutschland wird in den kommenden sechs Monaten in mehreren Schritten insgesamt 6,5 Millionen Barrel Rohöl aus seiner Reserve freigeben. Die Bundesregierung folge damit einer Zusage der 31 Mitgliedsländer der Internationale Energieagentur (IEA), wie das Bundeswirtschaftsministerium am Freitagabend in Berlin mitteilte. Demnach wollen die IEA-Staaten weitere 120 Millionen Barrel Erdöl freigeben, um die Folgen des Krieges von Russland gegen die Ukraine an den Märkten abzumildern. Der deutsche Beitrag von 5,4 Prozent entspreche dem Anteil am Mineralölverbrauch der IEA-Länder.

Das Ministerium stellte heraus, dass die Ölversorgung zurzeit gesichert sei - "es gibt in Deutschland keine Einschränkung bei der Versorgung mit Rohöl und Mineralölprodukten". Die 6,5 Millionen Barrel entsprächen rund 4 Prozent der deutschen Mineralölreserve.

