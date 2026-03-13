DAX23.447 -0,6%Est505.717 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4400 -1,7%Nas22.105 -0,9%Bitcoin62.402 +0,5%Euro1,1416 ±0,0%Öl103,1 +1,4%Gold5.020 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 BASF BASF11 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt tiefer -- Adobe sucht neuen Chef -- BioNTech, Zalando, Shell, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Yen-Stablecoins im Fokus: Wie Japan seine digitale Finanzstrategie ausbaut Yen-Stablecoins im Fokus: Wie Japan seine digitale Finanzstrategie ausbaut
Bitcoin mit 50-Prozent-Korrektur: Tom Lee sieht nur eine "Krypto-Böe" statt Winter Bitcoin mit 50-Prozent-Korrektur: Tom Lee sieht nur eine "Krypto-Böe" statt Winter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutschland hält 2025 Klimaziele knapp ein

15.03.26 05:00 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland hat im vergangenen Jahr seine Klimaziele eingehalten - aber nur knapp. Der Rückgang klimaschädlicher Emissionen habe sich verlangsamt, teilte das Umweltbundesamt (UBA) mit. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) sagte, die Fortschritte seien zu langsam.

Wer­bung

Nach den UBA-Daten emittierte Deutschland im vergangenen Jahr rund 649 Millionen Tonnen sogenannter CO2-Äquivalente. Damit wurde die nach Klimaschutzgesetz zulässige Gesamtmenge um rund 12,8 Millionen Tonnen unterschritten. Der Ausstoß sank um 0,1 Prozent im Vergleich zu 2024.

In der Industrie gingen 2025 aufgrund der schwachen Konjunktur die Emissionen zurück. Nahezu unverändert blieb der Treibhausgas-Ausstoß in der Energiewirtschaft und der Landwirtschaft. Großen Handlungsbedarf sieht das Umweltbundesamt im Verkehr und bei Gebäuden. In beiden Sektoren stiegen die Emissionen, Klimaziele wurden erneut verfehlt.

Zusätzliche Maßnahmen nötig

Seit 1990 verringerte Deutschland seine Treibhausgasemissionen um 48 Prozent. Das gesetzliche Ziel, den Ausstoß bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren, bleibe nach der aktuellen Projektion erreichbar, hieß es. Dafür brauche es allerdings zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen. Die Bundesregierung will Ende März ein Klimaschutzprogramm vorstellen./hoe/DP/zb