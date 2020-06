Deutschland: Ifo-Geschäftsklima hellt sich stark auf

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung deutscher Unternehmen hat sich im Juni kräftig von ihrem drastischen Einbruch in der Corona-Krise erholt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg gegenüber dem Vormonat um 6,5 Punkte auf 86,2 Zähler, wie das Ifo-Institut am Mittwoch in München mitteilte. Dies sei der stärkste jemals gemessene Anstieg, erklärte das Institut. Analysten hatten zwar mit einem Zuwachs gerechnet, diesen allerdings mit 85,0 Punkten im Schnitt etwas schwächer erwartet.

Es ist der zweite Anstieg des wichtigen Konjunkturindikators in Folge, nachdem er im März und April krisenbedingt drastisch eingebrochen war. Die Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Lage im Juni etwas besser, während die Zukunftsaussichten wesentlich besser beurteilt wurden. "Die deutsche Wirtschaft sieht Licht am Ende des Tunnels", betonte Ifo-Präsident Clemens Fuest./bgf/jsl/jha/