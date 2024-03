Deutschland: Ifo-Geschäftsklima verbessert sich deutlich

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im März deutlich verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg zum Vormonat um 2,1 Punkte auf 87,8 Zähler, wie das Ifo-Institut am Freitag in München mitteilte. Nach dem zweiten Anstieg in Folge liegt der wichtigste Frühindikator für die deutsche Wirtschaft so hoch wie zuletzt im vergangenen Sommer. Analysten hatten im Schnitt einen leichten Zuwachs auf 86,0 Punkte erwartet.

Die rund 9000 befragten Unternehmen bewerteten sowohl die Aussichten auf künftige Geschäfte als auch ihre aktuelle Lage besser als im Vormonat. "Die deutsche Wirtschaft sieht einen Silberstreif am Horizont", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Das Geschäftsklima hellte sich in allen betrachteten Wirtschaftsbereichen auf./bgf/jsl/mis