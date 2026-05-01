DAX24.750 +0,6%Est506.002 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9000 +1,3%Nas26.293 +0,1%Bitcoin66.668 -0,2%Euro1,1612 -0,1%Öl105,2 +0,2%Gold4.525 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stärker -- Asiens Börsen in Grün -- KNDS hält unbeirrt an Fahrplan für Börsengang fest -- Rüstungsaktien, Cavendish, Softbank, Lenovo, Zoom im Fokus
Top News
Lenovo-Aktie explodiert zweistellig: KI-Boom sorgt für Rekordzahlen - Einstiegssignal? Lenovo-Aktie explodiert zweistellig: KI-Boom sorgt für Rekordzahlen - Einstiegssignal?
Erneut Hoffnung im Nahost-Konfilkt: DAX mit Áufschlägen - 25.000 Punkte wieder im Blick Erneut Hoffnung im Nahost-Konfilkt: DAX mit Áufschlägen - 25.000 Punkte wieder im Blick
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutschland: Ifo-Geschäftslima verbessert sich überraschend trotz Iran-Krieg

22.05.26 10:23 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai nach Einbrüchen in den Monaten zuvor wieder etwas erholt. Das Ifo-Geschäftsklima stieg um 0,4 Punkte auf 84,9 Punkte, wie das Münchner Forschungsinstitut am Freitag in München mitteilte. Mit ausschlaggebend war eine deutliche Verbesserung im Bereich Dienstleistungen.

Analysten hatten hingegen einen weiteren Dämpfer erwartet und waren im Schnitt von einem Rückgang auf 84,2 Punkte ausgegangen. Die vom Ifo-Institut befragten Unternehmen haben ihre aktuellen Geschäfte und die künftigen Erwartungen besser eingeschätzt. "Die deutsche Wirtschaft stabilisiert sich vorerst, die Lage bleibt aber fragil", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest das Ergebnis der monatlichen Umfrage unter 9.000 Unternehmen.

Die Stimmungsaufhellung erfolgte, nachdem Ökonomen zuletzt ihre Konjunkturprognosen für Deutschland reihenweise gesenkt hatten. Erst am Donnerstag hatte die EU-Kommission ihre Wachstumsprognose für die größte europäische Volkswirtschaft in diesem Jahr wegen hoher Energiepreise infolge des Iran-Kriegs auf 0,6 Prozent halbiert. Die Bundesregierung rechnet noch mit einem Wachstum um 0,5 Prozent./jkr/jsl/stk