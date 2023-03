Deutschland importiert Photovoltaikanlagen zu 87 Prozent aus China

WIESBADEN (Dow Jones)--Deutschland importiert einen Großteil seiner Photovoltaikanlagen aus China. Rund 87 Prozent kamen 2022 aus der Volksrepublik, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Der Wert dieser Anlagen betrug gut 3,1 Milliarden Euro. Insgesamt wurden 2022 Photovoltaikanlagen im Wert von rund 3,6 Milliarden Euro nach Deutschland importiert.

Auf China als wichtigstem Lieferanten von Solarzellen und Solarmodulen folgten mit großem Abstand die Niederlande (143 Millionen Euro oder 4 Prozent) und Taiwan (94 Millionen Euro oder 3 Prozent).

Der Wert der Importe von Photovoltaikanlagen war 2022 mehr als doppelt so hoch wie der Wert der Exporte dieser Waren aus Deutschland. Exportiert wurden im vergangenen Jahr Photovoltaikanlagen im Wert von gut 1,4 Milliarden Euro. Diese gingen zu einem großen Teil in europäische Staaten. Die wichtigsten Abnehmer waren Österreich (206 Millionen Euro oder 14 Prozent), die Niederlande (164 Millionen Euro oder 11 Prozent) und Italien (160 Millionen Euro oder 11 Prozent).

In Deutschland ist insbesondere die Produktion von Solarmodulen für Photovoltaikanlagen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Von Januar bis September 2022 wurden rund 2,9 Millionen Solarmodule zum Absatz im In- oder Ausland produziert. Das waren 44 Prozent mehr als in den ersten drei Quartalen 2021 und 75 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019.

Die Produktion von Solarkollektoren und auch deren Anstieg gegenüber den Vorjahren fiel dagegen deutlich geringer aus als bei Solarmodulen. Von Januar bis September 2022 wurden 202.000 Solarkollektoren produziert. Das waren in etwa so viele wie in den ersten drei Quartalen 2021 und 25 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2019.

