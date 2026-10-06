Deutschland: Industrie-Auftragseingang sinkt überraschend deutlich

06.10.26 08:19 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Rückschlag für die deutsche Wirtschaft: Der Auftragseingang der deutschen Industriebetriebe ist im August überraschend deutlich eingebrochen. Die Bestellungen fielen zum Vormonat saison- und kalenderbereinigt um 10,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Experten hatten lediglich mit einem Rückgang um ein Prozent gerechnet. Im Juli war der Auftragseingang im Monatsvergleich noch um leicht nach oben revidierte 3,2 Prozent gestiegen. Der Einbruch im August geht vorwiegend auf deutlich weniger Großaufträge für Militärfahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe und Züge zurück. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen lag der Auftragseingang in der deutschen Industrie im August fast auf dem Niveau vom Juli./zb/stk