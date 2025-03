Deutschland: Industrie sammelt deutlich weniger Aufträge ein

Nicht nur für Vielbeschäftigte: Aktien und Optionen mit wenig Aufwand erfolgreich handeln - live mit Michael Hinterleitner und Andrei Anissimov in Wien

Heute im Fokus

Zalando sichert sich großen Anteil von ABOUT YOU. Airbus-Rüstungschef gegen US-Waffenkäufe. Trump ordnet Reserve von Digitalwährungen an. Finanzinvestor plant Übernahme - Walgreens soll von der Börse verschwinden.