DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 +2,2%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.498 +2,1%Euro1,1554 +0,1%Öl107,2 +14,8%Gold5.103 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Anstieg der Ölpreise: DAX vor tiefrotem Start - 23.000-Punkte-Marke dürfte fallen -- Asiens Börsen brechen ein -- Lufthansa, TUI, NVIDIA, Rheinmetall, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor Ausblick: NIO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutschland: Industrieaufträge sinken deutlich stärker als erwartet

09.03.26 08:38 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die deutschen Industrieunternehmen haben zu Beginn des Jahres deutlich weniger Aufträge erhalten. Im Januar fiel der Auftragseingang im Monatsvergleich saison- und kalenderbereinigt um 11,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten wurden von der Stärke des Auftragsdämpfers überrascht. Sie hatten im Schnitt nur einen Rückgang um 4,3 Prozent erwartet.

Wer­bung

Zudem war der Auftragseingang im Dezember schwächer als bisher bekannt ausgefallen. Das Bundesamt revidierte den Anstieg auf nur noch 6,4 Prozent im Monatsvergleich, nachdem zuvor ein Plus von 7,8 Prozent gemeldet worden war. Im Jahresvergleich stieg der Auftragseingang im Januar um 3,7 Prozent, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Hier hatten Analysten einen deutlich stärkeren Zuwachs erwartet.

Erneut spielte die Entwicklung der Großaufträge eine maßgebliche Rolle. Ohne deren Berücksichtigung war der Auftragseingang im Januar nur um 0,4 Prozent niedriger als im Vormonat. Die Ergebnisse für das Saarland lagen für die Berechnung des Bundesergebnisses für Januar nicht rechtzeitig vor und wurden daher geschätzt.

"Nach dem sehr hohen Volumen an Großaufträgen im Dezember 2025 haben sich die Auftragseingänge im Januar 2026 in mehreren Branchen des Verarbeitenden Gewerbes wieder normalisiert", heißt es in der Mitteilung des Bundesamtes. Dies zeigt sich besonders bei den Neuaufträgen von Metallerzeugnissen, die um 39,4 Prozent gesunken ist.

Wer­bung

Unerwartet schwach zeigte sich auch die Entwicklung der Produktion im Verarbeitenden Gewerbe. Hier meldete Destatis für Januar einen Rückgang um 0,5 Prozent im Monatsvergleich, während Analysten einen Anstieg um 1,0 Prozent erwartet hatten. Im Jahresvergleich sank die Produktion in den Industriebetrieben um 1,2 Prozent und damit ebenfalls stärker als erwartet./jkr/nas