Deutschland: Industrieproduktion steigt überraschend stark

WIESBADEN (dpa-AFX) - Lichtblick für die angeschlagene deutsche Industrie: Im November ist die Produktion nach zwei Rückschlägen in Folge wieder gestiegen. Die Fertigung in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes legte im Monatsvergleich um 1,5 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. In den beiden Vormonaten Oktober und September war die Produktion noch jeweils gesunken.

Wer­bung Wer­bung

Zudem war der Dämpfer der Fertigung im Oktober nicht so stark wie bisher bekannt ausgefallen. Das Bundesamt revidierte den Rückgang auf 0,4 Prozent, nachdem zuvor ein Minus von 1,0 Prozent gemeldet worden war.

Analysten hatten für November eine höhere Produktion erwartet. Sie waren im Schnitt aber nur von einem Anstieg um 1,0 Prozent ausgegangen. Im Jahresvergleich fiel die Fertigung ebenfalls besser als erwartet aus.

Wer­bung Wer­bung

Die positive Entwicklung zeigte sich in vielen Bereichen des Verarbeitenden Gewerbes. Einen besonders starken Zuwachs verzeichnete das Bundesamt bei der Energieerzeugung mit einem Zuwachs von saison- und kalenderbereinigt 5,4 Prozent im Monatsvergleich. Einen überdurchschnittlich starken Anstieg gab es im November auch im Baugewerbe (plus 2,1 Prozent). Besonders starke Zuwächse meldete das Bundesamt zudem beim sogenannten "sonstigen Fahrzeugbau". In dem Bereich, der die Produktion von Flugzeugen, Schiffen, Zügen und Militärfahrzeugen beinhaltet, habe es demnach einen Zuwachs um 11,4 Prozent gegeben./jkr/jha/