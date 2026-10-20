Deutschland: Kräftiger Anstieg der Erzeugerpreise - Ölpreise treiben

20.10.26 08:17 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - In Deutschland hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise infolge höherer Ölpreise sprunghaft beschleunigt. Im September legten die Erzeugerpreise im Jahresvergleich um 6,7 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Das ist der stärkste Anstieg seit März 2023. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt eine Jahresrate von 6,3 Prozent erwartet, nachdem sie im August bei 4,6 Prozent gelegen hatte.

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Der Anstieg der Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, hat sich damit den dritten Monat in Folge beschleunigt. Die Entwicklung ist vor allem auf gestiegene Energiepreise zurückzuführen. Im September haben sie um 14,9 Prozent im Jahresvergleich zugelegt, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht.

Wegen der Folgen des Iran-Kriegs hätten die Preise für Mineralölerzeugnisse 51,3 Prozent über denen von September 2025 gelegen. Erdgas kostete 15,0 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Preise für Strom stiegen um 8,2 Prozent.

Der Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte misst die Entwicklung der Preise bevor diese in den Handel kommen. Sie wirken sich in der Regel zeitverzögert auch auf die Verbraucherpreise aus. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt für den gesamten Währungsraum auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

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Im Vergleich zum Vormonat legten die Erzeugerpreise im September um 1,9 Prozent zu und damit ebenfalls stärker als erwartet. Analysten waren hier von einem Zuwachs um 1,6 Prozent ausgegangen./jkr/zb