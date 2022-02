Deutschland liefert Waffen an die Ukraine

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung liefert angesichts der anhaltenden russischen Invasion in der Ukraine Waffen an die Ukraine. Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte die Kehrtwende der Bundesregierung am Samstag mit der "Zeitenwende", die der russische Überfall auf die Ukraine markiere. Zuvor hatte die Bundesregierung sich trotz internationaler Kritik mit Verweis die deutsche Gesetzeslage gegen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen. Diese untersagt Lieferung von Waffen in Krisenregionen.

"Es ist unsere Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von Putin", erklärte Scholz auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit Verweis auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. "Deshalb liefern wir 1.000 Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger-Raketen an unsere Freunde in der Ukraine."

Zuvor hat die Bundesregierung auch der Weiterleitung von 400 Panzerabwehrwaffen aus deutscher Produktion von den Niederlanden an die Ukraine sowie von 9 D-30 Haubitzen und Munition ursprünglich aus früheren DDR-Beständen von Estland an die Ukraine zugestimmt.

Der ukrainische Präsident ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte die deutsche Entscheidung zu Waffenlieferungen auf Twitter. "Weiter so, Bundeskanzler Scholz. Anti-Kriegskoalition in Aktion!"

