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Deutschland: Mehr Aufträge am Bau im Mai

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WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Betriebe des deutschen Bauhauptgewerbes haben im Mai mehr Aufträge erhalten. Bereinigt um Preiserhöhungen sowie Saison- und Kalendereffekte kletterte das Ordervolumen um 3,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Die Aufträge für den Tiefbau legten mit 8,7 Prozent sehr stark zu, während im Hochbau 3,1 Prozent weniger Aufträge hereinkamen als im April.

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Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich von März bis Mai betrug die Gesamtsteigerung 2,6 Prozent. Dabei schnitt der Hochbau mit einem Zuwachs von 5,3 Prozent besser ab als der Tiefbau mit 0,3 Prozent Steigerung.

Zu unveränderten Preisen übertrafen die Bestellungen im Mai den Vorjahresmonat um 3,5 Prozent.

Der Umsatz der Betriebe kletterte in der Jahresfrist um 2,4 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro. Rechnet man die Preiserhöhungen heraus, ergibt sich ein um 2,1 Prozent geringerer realer Umsatz. Die Angaben beziehen sich immer auf Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten./ceb/DP/jha