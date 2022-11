Deutschland: Mehr Aufträge für Maschinenbauer im September

GO

Heute im Fokus

Vor US-Zinsentscheid: DAX volatil -- Airbnb macht mehr Gewinn -- Moody's stuft Vonovia herunter -- TeamViewer bekräftigt Prognose -- adidas von Abstufung belastet -- EVOTEC, Twitter im Fokus

Novo Nordisk zieht nach starkem Quartal die Prognose an. NORMA Group verdient operativ im Quartal mehr. Erneut deutliche Zinserhöhung der US-Notenbank Fed erwartet. Dupont bläst Rogers-Übernahme ab. Katar will Beteiligung an Credit Suisse offenbar noch ausbauen. Talanx-Aktie: Türkei-Geschäft mit Zukauf und Joint Venture ausgebaut. AUTO1 kappt Absatzprognose für 2022 erneut.